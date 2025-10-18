Foto di L. Golia

Grave incidente questa mattina a Niscemi, dove un giovane di 29 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito dal suo stesso furgone. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva appena parcheggiato il mezzo ed era sceso, quando, per cause ancora da chiarire, il freno a mano si sarebbe disinserito. Il veicolo, trovandosi in discesa, ha improvvisamente ripreso la marcia, investendolo in pieno. L’impatto gli ha causato diverse fratture e una situazione clinica critica.

Il trasferimento in elisoccorso a Caltanissetta

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno valutato la gravità delle ferite e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato stabilizzato e successivamente trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono serie, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Le autorità stanno indagando per accertare come sia stato investito dal furgone il 29enne di Niscemi.