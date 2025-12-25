Foto di Carabinieri

Un uomo di 76 anni, mentre stava gettando alcuni rifiuti nei cassonetti, è stato investito e ucciso dalla guidatrice di una macchina che si è poi data alla fuga. È successo a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Al volante una donna di 43enne originaria della provincia di Palermo e residente nel comprensorio ceramico reggiano che si è poi presentata alla caserma dei carabinieri accompagnata dal suo legale.

L’uomo investito e la fuga «in preda al panico»

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche in tutta l’area tra Reggio Emilia e Modena: grazie ai frammenti di carrozzeria e i detriti recuperati sull’asfalto i militari si sono messi sulle tracce della 43enne e poco dopo la guidatrice si è presentata in caserma con l’avvocato. Ai militari la donna ha riferito di essere fuggita perché presa dal panico. La conducente è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale con fuga. La vittima si chiamava Nicola Ambrisi.