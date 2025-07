Topi tra i rifiuti in via Ambrosoli a Catania: «Servono interventi anche in periferia»

«Tra sterpaglie e cumuli di spazzatura, i ratti si muovono indisturbati». È il contenuto della segnalazione giunta alla redazione di MeridioNews, accompagnata da alcuni video girati in via Giorgio Ambrosoli, nel quartiere San Leone, a pochi metri dal centro servizi demografici del Comune di Catania. A denunciare la situazione è un cittadino tramite l’ex consigliere del V municipio Salvo Anastasi. Le immagini mostrano topi che banchettano tra i rifiuti, in una zona dove, secondo il segnalante, l’incuria e l’inciviltà si sommano all’assenza di interventi strutturali da parte dell’amministrazione comunale. «È evidente – spiega Anastasi – che il comportamento di chi abbandona la spazzatura dove non si dovrebbe contribuisce al degrado. Ma è altrettanto vero che l’amministrazione comunale e l’assessore competente dovrebbero intensificare le operazioni di pulizia e derattizzazione, anche nelle periferie, non solo nel centro città dove passano i turisti».