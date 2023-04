L’intervista a Simone Buffa: «Catania esperienza fondamentale per me»

Un anno difficile. Una stagione nella quale il giovane e talentuoso Simone Buffa ha potuto collezionare solo quattro presenze. Colpa dei tanti infortuni che gli hanno impedito di dare il contributo che avrebbe voluto offrire alla causa rossazzurra. Nonostante questo, il centrocampista classe 2001, vede il bicchiere mezzo pieno. L’esperienza a Catania gli è servita molto, soprattutto dal punto di vista caratteriale oltre che per farlo crescere tecnicamente visto che in squadra si è potuto allenare con compagni con maggiore esperienza. Un anno che sta per terminare – mancano ancora quattro partite al termine del campionato – ma che potrebbe riservare ancora qualche soddisfazione a Buffa che si augura di potere avere spazio in questa parte finale di stagione. Già domenica prossima in casa contro la Sancataldese, sfida importante per gli etnei che in caso di vittoria eguaglierebbero il primato di quindici vittorie consecutive della Sicula Leonzio stabilito nella stagione 2015/16.