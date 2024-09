L’Institut français Palermo apre le sue porte: due giorni di incontri, test, mostre e proiezioni in lingua francese

Un’occasione per imparare, vivere e migliorare la propria conoscenza della lingua e della cultura francesi. Sono le giornate organizzate dall’Institut français Palermo che apre al pubblico con un doppio appuntamento: venerdì 20 settembre dalle 15 alle 23 e sabato 21 settembre dalle 10 alle 21 ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo. Con presentazione dei corsi e iscrizioni, corsi di prova gratuiti, test di livello senza appuntamento, ma anche attività per bambini e ragazzi. Tra musica, teatro, cinema, una mostra e anche un mercato del contadino in terrazza.

I test di livello saranno disponibili venerdì e sabato gratuitamente e senza prenotazione. Un’opportunità, per chi vuole imparare la lingua francese o migliorarla, per conoscere il proprio livello di competenza e pianificare un percorso mirato al raggiungimento dei propri obiettivi linguistici. Per chi è interessato all’iscrizione ai corsi, inoltre, è previsto un atelier di conversazione gratuito (venerdì dalle 18 alle 19) o un corso flash (venerdì dalle 17 alle 18 e sabato dalle 11 alle 12) per tutti i livelli con le insegnanti dell’Institut. La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione telefonica o tramite il modulo online. E per chi si iscriverà a un corso di lingua durante le due giornate, la tassa di iscrizione sarà omaggio.

Nella due giorni sono previste poi attività specifiche per i bambini, con il laboratorio di Anaïs Durin, performer e illustratrice francese che vive in Sicilia e che, al momento, conduce una ricerca sulle maschere per il suo progetto transdisciplinare Giovanna B, sulla memoria delle streghe. Il laboratorio Maschere e vegetali (venerdì 20 e sabato 21 dalle 17 alle 18) è destinato ai bambini di tutte le età che potranno creare, in francese, felini strani, diavoli, uccelli e unicorni utilizzando materiali di recupero ed esplorare i confini tra magia e realtà, animalità e umanità. Per partecipare, basterà una email a amandine.barra@institutfrancais.it specificando il giorno scelto.

Durante le due giornate, dalle 19 di venerdì 20 settembre al 18 ottobre, il pubblico potrà visitare la mostra di Rossella Poidomani – giovane artista che lavora a Modica – Senza pelle nel mezzo, curata da Federica Fruttero, nella mediateca dell’Institut, in fase di riallestimento. L’osservazione della natura e delle api sono il punto di partenza del lavoro di Rossella Poidomani. Le similitudini tra lo sciame delle api e le moltitudini umane, che si organizzano in maniera collettiva per il bene comune (di sopravvivenza dell’alveare o per anelito religioso), sono al centro delle opere presentate in occasione della mostra. La giornata di venerdì proseguirà con un aperitivo in musica dalle 19 alle 21 con DJ SoniqPhil, palermitano, che proporrà un DJ set eclettico in salsa francese. A seguire, alle ore 21, verrà proiettato il film Nous, Princesses de Clèves di Régis Sauder (2010, 69’). Un documentario intelligente e sensibile sui rapporti tra la letteratura classica e i giovani di oggi e un ritratto di una Francia contemporanea e meticciata.

E si continuerà sabato 21 settembre, con il mercato contadino e il mercatino dell’usato per tutto il giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Un’occasione per scoprire i prodotti locali e gli articoli vintage. E la terra e i contadini saranno anche protagonisti alle 11.30 di un evento speciale: la lettura in francese (con sopratitoli in italiano) della famosa Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix [Lettera ai contadini sulla povertà e la pace] scritta da Jean Giono nel 1938 alla vigilia della Seconda guerra mondiale. Una denuncia degli schemi economici e politici che privano l’umanità e il pianeta della loro sostanza primaria: la vita. Lo spettacolo, una produzione Cie De l’âme à la vague, è stato presentato quest’anno al Festival di Avignone ed è realizzato a Palermo grazie alla collaborazione della Cie Barbe à Papa Teatro. Il programma si concluderà con lo spettacolo L’île intérieure /Capri- Ballad Of The Spirits di Marie Modiano e Peter von Poehl: due opere ispirate alla mitica isola di Capri, che saranno presentate sulla terrazza dell’Institut dalle 19.30 alle 21 in uno spettacolo musicale trilingue (italiano, francese, inglese).