Dopo essere stato denunciato per atti persecutori, insegue la ex moglie con auto rubata

Un 33enne a bordo di una Fiat Panda rubata stava inseguendo l’auto della ex moglie che, dopo averlo lasciato, lo aveva anche già denunciato per atti persecutori. Così i carabinieri di Catania lo hanno arrestato in flagranza di reato.

La donna, che aveva interrotto la relazione a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti del 33enne, aveva accompagnato la figlia a scuola e stava facendo ritorno. Quando si è accorta di essere seguita dal suo ex marito, ha subito chiamato il numero unico per le emergenze (112) e i militari sono intervenuti.

L’arrestato adesso deve rispondere di atti persecutori, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista dei carabinieri, infatti, l’uomo ha tentato di fuggire ma ha perso il controllo dell’auto, che è andata a finire contro uno spartitraffico di viale delle Medaglie d’oro. Così è stato infine bloccato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e il 33enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.