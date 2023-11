Si è insediato il nuovo prefetto di Palermo. «Massimo impegno per la sicurezza»

Foto di Gazzetta di San Severo

Si è insediato oggi Massimo Mariani, nuovo prefetto di Palermo. Nella sua prima giornata di lavoro ha incontrato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il

questore Vito Calvino e il comandante provinciale dei carabinieri Luciano Magrini.

Nella mattinata Mariani ha partecipato agli eventi commemorativi organizzati dal comando militare esercito Sicilia in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la pace” Nel corso degli incontri il nuovo prefetto ha assicurato il massimo impegno per agevolare ogni percorso condiviso finalizzato a garantire risposte concrete alle esigenze di sicurezza del territorio e ai bisogni della collettività, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle prerogative istituzionali di ciascuno.