L’Ingv propone agli studenti di tutta Italia delle attività estive a Stromboli e Vulcano

Gli studenti delle università italiane sono stati invitati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a lavorare all’attività di divulgazione scientifica alle Isole Eolie, fianco a fianco con gli esperti del settore. In particolare, la call dell’Ingv è diretta agli studenti delle facoltà scientifiche e mira a proporre le attività di divulgazione degli Infopoint Ingv di Vulcano e Stromboli.

I due Infopoint, già noti come centro Informativo Ingv di Stromboli e il Marcello Carapezza di Vulcano, sono progettati per fornire a residenti e turisti informazioni sul vulcanismo eoliano, sui rischi ad esso connessi e sulle buone pratiche di protezione civile da adottare in caso di emergenza: percorsi conoscitivi dinamici e interattivi per scoprire le dinamiche della vulcanologia e la geologia delle terre vulcaniche mete degli escursionisti.

Durante gli anni l’interesse nei riguardi di questa peculiare attività divulgativa dell’Istituto è andato crescendo, sia da parte delle comunità residenti nell’arcipelago, sia dei sempre più numerosi turisti e curiosi. Anche quest’anno l’Ingv ha avviato la procedura per l’individuazione degli atenei che intendono far partecipare i loro studenti dei dipartimenti di Scienze alle attività di divulgazione scientifica presso gli Infopoint.

I ragazzi saranno coordinati da esperti dell’Istituto, maturando esperienza sul campo nelle attività divulgative e approfittando di un’occasione unica di formazione. L’attenzione alla corretta diffusione dei risultati scientifici costituisce infatti l’elemento fondamentale per lo sviluppo della cultura dei rischi naturali e della prevenzione volta ad aumentare la consapevolezza dei cittadini.