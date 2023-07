Indietro tutta, l’evento alla discoteca Banacher. Mimmo Polizzi: «Sarà emozionante ritrovarsi insieme»

Indietro tutta. Un pizzico di nostalgia per il passato ma anche l’entusiasmo di ritrovarsi insieme a distanza di anni. Sono soltanto due degli ingredienti che caratterizzeranno l’evento in programma il 27 luglio – ingressi dalle 22 – nella cornice della discoteca Banacher di Aci Castello, storico riferimento della vita notturna della riviera dei Ciclopi. Indietro tutta nasce da un’idea di Antonio Maugeri e Mimmo Polizzi, volto storico della movida e oggi imprenditore nel settore dell’intrattenimento e degli eventi. «Ho sentito da parte di tante persone, che hanno sposato la proposta, la voglia di rivivere il Banacher. Con Antonio abbiamo fatto una chiacchierata e abbiamo deciso di organizzare – racconta a MeridioNews Polizzi – Sarà emozionante tornare insieme nel posto dove siamo cresciuti e dove c’è un contenitore di ricordi importante che unisce diverse generazioni. Le stesse che avevano i propri punti di riferimento nel Banacher e nel McIntosh».

Una movida diversa rispetto a quella di oggi. «Eravamo dei ragazzini, anche un po’ scapestrati, che facevano le serate e oggi ci ritroviamo professionisti affermati, imprenditori, avvocati, medici e giornalisti. Una generazione positiva che è riuscita a costruire il proprio futuro – spiega – Banacher e McIntosh erano locali d’élite e ricordo che soli pochi eletti potevano, per esempio, beneficiare della tessere omaggio. Era una Catania sicuramente diversa in cui si facevano carte false per partecipare a determinate serate». Ma cos’è cambiato rispetto a oggi? «È diversa la società – conclude Polizzi – Non esiste più quella selezione ferrea e c’è una aggregazione di massa. Ai nostri tempi c’erano delle limitazioni. La gente più grande adesso non vive più la discoteca ma delle réunion e alcune di queste le organizzeremo anche il prossimo inverno».

Insieme al coordinamento di Polizzi l’appuntamento del 27 luglio propone la regia di Goffredo Maria Bruno, affermato attore di tanti film tra cui Il traditore di Pierfrancesco Favino, Maurizio Cianchino, Luca Ciliberti, Salvo Di Dio, Fernando Gioeni, Nuccio Giuffrida, Francesco Lamiani, Luca Mangano, Antonio Maugeri, Francesco Sapuppo e Toti Vitale. Da menzionare nell’ambito della festa anche Francesco Ingoglia, Dario Fichera, Alfio Drago, Luca Mangano, Francesco Brunetto, Marco Aiello, Salvo Coco, Giulio Fortini e Pierpaolo Rampolla.