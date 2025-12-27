Incidenti stradali: diciannovenne morto a Ragusa, ferito 22enne

Foto generica

Schianto mortale a Ragusa nella notte, alle 4.15. Uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 60 che collega il capoluogo a Santa Croce, in contrada Cisternazzi, vicino all’ospedale Giovanni Paolo II. Nel violento impatto è deceduto sul colpo il conducente della Lancia Y. Il diciannovenne morto a Ragusa è stato trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Condotto in ospedale anche il conducente dell’Alfa Romeo Mito, di 22 anni, che è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polstrada. Oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto e i carabinieri a supporto per la viabilità.