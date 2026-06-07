Ha forzato la serratura di un’auto parcheggiata in viale XX Settembre, a Catania, e si è impossessato del veicolo tentando di dileguarsi. Protagonista un 63enne catanese, pregiudicato, arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato.

L’inseguimento delle Volanti

A lanciare l’allarme è stato il proprietario del mezzo, che ha assistito al furto e ha provato a inseguire l’uomo, attirando l’attenzione di una pattuglia della squadra Volanti della questura di Catania. Gli agenti, già in transito nella zona, si sono immediatamente messi sulle tracce dell’auto, mentre la centrale operativa diramava le ricerche sulla base della descrizione fornita.

Il blocco a San Cristoforo e l’arresto

Il veicolo è stato infine intercettato in via della Concordia, nel quartiere San Cristoforo, da una pattuglia del commissariato di zona, che ha coordinato l’intervento con le altre Volanti riuscendo a bloccare definitivamente il 63enne. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, che ha presentato denuncia. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.