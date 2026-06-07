Catania, impennate e quasi 170 km/h su viale Africa: video virale su TikTok

07/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ha percorso viale Africa, a Catania, a bordo di una Honda Transalp, effettuando impennate e raggiungendo velocità vicine ai 170 chilometri orari. La pericolosa esibizione è stata ripresa dallo stesso motociclista e pubblicata su TikTok, dove il video è diventato virale in poche ore.

Nel filmato, realizzato probabilmente con una telecamera fissata all’altezza del petto, si vedono diverse manovre ad alto rischio. Il giovane sfreccia nel traffico cittadino effettuando uno zig zag tra le automobili, superando altri veicoli e mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

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