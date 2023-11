Due incidenti a Palermo, è caccia ai responsabili: pedoni investiti e lasciati sull’asfalto

Due incidenti nelle ultime ore a Palermo. Nel primo, un’auto avrebbe travolto uno scooter e un pedone in via Duca della Verdura, all’altezza dell’Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III. L’uomo alla guida del motorino, un 18enne, sarebbe stato sbalzato in modo violento dalla sella del mezzo. Il pedone travolto, invece, sarebbe un uomo dell’età di 25 anni. Tuttavia, entrambi i feriti sarebbero stati lasciati sull’asfalto poiché la persona alla guida della macchina sarebbe fuggita senza prestare soccorsi.

Entrambi i ragazzi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Villa Sofia dove sarebbe stato disposto il ricovero per entrambi. Il secondo incidente avrebbe lo stesso epilogo: un pedone, un uomo di 32 anni, sarebbe stato investito in via Ernesto Basile. Anche in questo episodio la persona alla guida del mezzo sarebbe scappata. Il 32enne è stato invece trasportato all’ospedale Civico. Sui due incidenti indaga la polizia.