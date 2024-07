Tangenziale di Catania, incidente nei pressi dello svincolo per Misterbianco

Lunghe code, all’altezza dello svincolo per Misterbianco della tangenziale di Catania, per un incidente stradale. Il sinistro, in direzione Siracusa, ha coinvolto una sola macchina che, per cause da accertare, è andare a sbattere contro le barriere di protezione laterali. Sul posto il 118, l’Anas e la polizia stradale.