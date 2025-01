Incidente sulla Statale 284: scontro tra una macchina e un autocarro in territorio di Adrano

Frame da un video di Video Star

Un’auto si è ribaltata dopo essersi scontrata con un furgone. È successo sulla strada statale 284 in territorio di Adrano, in provincia di Catania, in un punto della strada vicino al confine con Biancavilla. Lo riporta la testata locale Video Star. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i due mezzi stessero procedendo in direzioni opposte (il furgone verso Adrano, l’auto verso Biancavilla) e a un certo punto la macchina avrebbe invaso la corsia opposta, cosa che avrebbe provocato l’incidente. Secondo quanto riporta Video Star, l’uomo alla guida dell’auto – un 46enne di Randazzo, sempre nel Catanese – avrebbe riportato un trauma cranico con fuoriuscita di sangue. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Marco di Catania. Il traffico ha subìto dei rallentamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Adrano, la polizia municipale di Biancavilla e la polizia stradale di Randazzo.