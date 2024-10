Incidente stradale autonomo lungo la Palermo-Catania, muore un uomo di 82 anni

Un uomo di 82 anni è morto in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto lungo l’autostrada Palermo-Catania, all’altezza di Resuttano, piccolo Comune in provincia di Caltanissetta. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando, per cause che sono in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro. Ad effettuare i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118. Tra le possibili cause del sinistro c’è quella di un malore improvviso.