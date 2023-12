Scontro auto-moto nei pressi di Lentini. Bilancio di un morto e un ferito

Incidente mortale lungo la strada statale 385 di Palagonia in prossimità del chilometro 4,900 a Lentini, in provincia di Siracusa. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un motociclo. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.