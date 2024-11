Messina, muore un motociclista in un incidente in piazza dell’Unità d’Italia

Un uomo di 55 anni, Giuseppe Ingemi, è morto ieri sera in un incidente stradale autonomo avvenuto in piazza Unità d’Italia, a Messina. L’uomo viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata e, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani. Prima dell’arrivo del 118, come riportato da MessinaToday, un’autista dell’Atm ha provato a rianimare Ingemi tramite il defibrillatore.