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Incidente stradale: 15enne morta Messina, arrestato motociclista 20enne

29/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Messina, nella zona di Torre Faro. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Circuito. La 15enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma è deceduta poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Il 20enne alla guida della motocicletta è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale di Messina, che hanno eseguito i rilievi necessari per la ricostruzione dell’accaduto. Il 20enne è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici, il cui risultato è atteso nelle prossime ore.

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