Incidente sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca: morte tre persone, tre bambini gravemente feriti

Incidente mortale sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca. Nello scontro – che ha coinvolto due veicoli ed è stato molto violento – tre persone sono morte e tre bambini sono rimasti gravemente feriti; per questo sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Di Cristina di Palermo. L’impatto ha distrutto e fatto cappottare una delle due auto. Il tratto di strada tra Altofonte e Giacalone – in provincia di Palermo – al chilometro 13 è stato temporaneamente chiuso al traffico, che è deviato sulla viabilità locale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, i carabinieri stanno eseguendo i rilievi del caso. Sul posto sono presenti squadre dell’Anas, le forze dell’ordine e il personale del 118. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a estrarre i corpi dalle vetture.