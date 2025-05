Incidente sulla statale 188: muore automobilista in un sinistro autonomo a Salemi

Un incidente si è verificato sulla statale 188 nei pressi di Salemi, in provincia di Trapani, dove un automobilista ha perso la vita in un sinistro autonomo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto in un tratto isolato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e le squadre dell’Anas per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La circolazione ha subito forti rallentamenti per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.