Incidente sulla statale114 tra Siracusa Sud e Nord: quattro feriti lievi e traffico in tilt

Si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 114, nel tratto che collega gli svincoli di Siracusa Sud e Siracusa Nord. Due veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro, provocando quattro feriti che, secondo le prime informazioni, hanno riportato lesioni lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per prestare assistenza ai passeggeri e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico. Al momento la viabilità sulla SS114 risulta fortemente congestionata, con code in entrambe le direzioni. La polizia stradale consiglia agli automobilisti di utilizzare in alternativa lo svincolo di Siracusa Sud o quello di Cassibile per evitare ulteriori rallentamenti.