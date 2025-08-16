Incidente mortale sulla strada provinciale 95: perde la vita un motociclista 19enne

Avrebbe perso il controllo della moto, per cause ancora da accertare. Riferiscono così i carabinieri responsabili dell’indagine sull’incidente di un motociclista 19enne, morto sulla strada provinciale 95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano. Il ragazzo, nella caduta, avrebbe sbattuto la testa contro un masso.