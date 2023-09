Solarino, in due si schiantano contro un palo: grave una 15enne

Un incidente stradale si è verificato nella serata di sabato scorso a Solarino, nel Siracusano, Qui il conducente di un mezzo a due ruote, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi contro un palo. Il ragazzo alla guida, dell’età di 17 anni, pare sia rimasto ferito in modo lieve. A differenza della passeggera, una ragazza 15enne che verserebbe in gravi condizioni in seguito all’impatto: la giovane, infatti, sarebbe stata trasportata all’ospedale di Siracusa tramite il 118 giunto sul luogo dell’accaduto e, poi, in un secondo momento, è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Catania per via dell’aggravamento delle sue condizioni di salute. Indagini in corso sull’accaduto.