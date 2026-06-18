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Incidente a Ribera: si ribalta col camion e muore schiacciato

18/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non c’è stato nulla da fare per un uomo originario di Ribera, deceduto nella mattinata di oggi in contrada Serralunga, nella zona sud del comune agrigentino. La vittima era alla guida di un piccolo camion che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di uscire dal veicolo durante il ribaltamento, rimanendo però tragicamente incastrato tra lo sportello e la carrozzeria del mezzo. Le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.

L’incidente si è verificato nelle vicinanze del Fiume Magazzolo, in un’area a prevalente vocazione agricola attraversata da strade rurali frequentemente utilizzate da mezzi da lavoro. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e la polizia municipale di Ribera. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dopo il recupero della salma da parte dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, raccogliendo anche le testimonianze delle persone presenti nella zona al momento dei fatti.

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