Incidente lungo la provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina. Interviene elisoccorso

Un incidente stradale si è registrato questa mattina lungo la strada provinciale 20 che collega Comiso a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Coinvolti tre veicoli. Un giovane che era alla guida di una Fiat Punto rossa è stato trasferito in elisoccorso, in gravi condizioni, all’ospedale Cannizzaro di Catania per essere operato d’urgenza. Rilievi affidati alle forze dell’ordine e quattro ambulanze sul posto.