Incidente tra tre mezzi nel Catanese, chiuso al traffico un tratto della strada statale 121

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada statale 121 Catanese. La statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al chilometro 12,250 all’altezza di Piano Tavola, in provincia di Catania. Personale di Anas e forze dell’ordine sono sul posto per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.