Incidente sull’autostrada Messina-Palermo: due morti e quattro feriti. Sul posto polizia e vigili del fuoco

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull’autostrada A20 Messina–Palermo, all’uscita della galleria Telegrafo. Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un’Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata in pieno da una Bmw e da un’altra Audi che non sono riuscite a evitare l’impatto. Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto. Sul posto stanno ancora operando la Polstrada e i Vigili del fuoco.