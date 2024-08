Incidente sulla A19 Palermo-Catania: una persona ferita, traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Nel sinistro che, secondo quanto è stato ricostruito finora, avrebbe coinvolto una solo auto, un uomo è rimasto ferito. A causa dell’incidente, avvenuto al chilometro 85,700 all’altezza di Petralia Sottana (nel Palermitano), al momento, il traffico è bloccato, in direzione Palermo.

Sul posto dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.