Scontro sulla Palermo-Agrigento tra due mezzi: diversi feriti

Un incidente si è verificato stamattina nel Palermitano, lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento nella zona appartenente alla città di Misilmeri. Stando agli ultimi aggiornamenti, il sinistro avrebbe coinvolto due mezzi che si sarebbero scontrati fra di loro. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte poiché ci sarebbero dei feriti. L’episodio ha mandato in tilt il traffico veicolare e, al momento, il tratto stradale interessato sarebbe ancora chiuso per agevolare le operazioni di soccorso. Stamattina si è verificato un altro incidente tra un autocarro e una macchina lungo la strada statale 113 Settentrionale sicula all’altezza di Ficarazzi, in provincia di Palermo.