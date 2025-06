Scontro auto-moto nel Palermitano: feriti due 17enni

Un ragazzo e una ragazza minorenni, entrambi di 17 anni, sono rimasti feriti la scorsa notte in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 120 in territorio di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il loro scooter Beta si è scontrato con un’auto – una Volvo V40 – guidata da un 33enne. I due feriti, residenti nel paese madonita, sono stati portati in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale dagli operatori sanitari del 118 a bordo di ambulanza. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri e sono ancora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto.