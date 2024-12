Incidente in via Cavour, a Palermo: ferito un motociclista

Un motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo in via Cavour, a Palermo, all’altezza della caserma della guardia di finanza. L’uomo è rimasto ferito ma non si conoscono ancora le sue esatte condizioni. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118 che ha trasferito il centauro e un carroattrezzi che si sta occupando di sgomberare la carreggiata dal mezzo incidentato, è arrivato il personale della polizia municipale che sta deviando il traffico.