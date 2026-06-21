Incidente in moto: in rianimazione il presidente di Confindustria Agrigento

Incidente in moto sulla strada provinciale tra Montalbano Elicona e Tripi: è grave Antonio Siracusa, 49 anni, presidente di Confindustria Agrigento. L’uomo era in moto insieme alla compagna sulla strada sterrata, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata. Secondo una prima ricostruzione, a provocare l’incidente sarebbe stato l’arrivo improvviso sulla strada di due cani, che li avrebbero inseguiti. Siracusa, le cui condizioni sono subito apparse gravi, è stato operato d’urgenza all’ospedale di Patti. Per poi essere trasferito al reparto Rianimazione del policlinico di Messina. Lievemente ferita, invece, la compagna.