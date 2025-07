Scontro auto-moto ad Aci Castello: morto un centauro di 45 anni

Un motociclista di 45 anni – C.T. sono le sue iniziali – di Aci Castello (in provincia di Catania) è morto a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7.30. Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la moto sarebbe andata a sbattere contro una macchina nel centro di Aci Castello.

Secondo alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti, pare che l’auto stesse facendo una manovra – e, nello specifico, una inversione a u – nella zona di un noto lido sul lungomare della cittadina balneare del Catanese. Dopo essere stati allertati, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza. Arrivato all’ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni già critiche, il centauro 45enne è deceduto.