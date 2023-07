Corleone, una gara clandestina tra auto dietro l’incidente mortale. Due giovani indagati

Due giovani corleonesi, un 19enne e un 22ennne, sono indagati per l’incidente mortale avvenuto il 15 maggio del 2022 lungo la strada statale 118 nel territorio di Corleone, in provincia di Palermo. A perdere la vita furono Rosario Leto di 16 anni e Giulia Sorrentino di 18 anni. Dai primi accertamenti svolti dopo il sinistro era emerso che l’auto con a bordo i due avrebbe sbandato e sarebbe finita fuori strada a causa dell’eccessiva velocità. Stando a quanto emerso, alla guida della macchina ci sarebbe stato il ragazzo minorenne e, quindi, senza patente. Una versione che, però, non convince gli inquirenti. Nel corso delle indagini, portate avanti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Corleone, è emerso che l’auto stava gareggiando con altre due macchine. A essere finiti indagati adesso sono proprio i giovani che erano alla guida.

Per loro l’accusa è di gare clandestine e di avere provocato la morte di Leto e Sorrentino. Sono ancora in corso gli accertamenti per individuare il nome del terzo conducente: sono infatti diversi gli elementi che spingono a ipotizzare che alla guida dell’auto incidentata non ci fosse Leto, ma un altro giovane sopravvissuto all’incidente. Secondo gli inquirenti è possibile che tutti i ragazzi coinvolti si siano accordati per addossare la colpa al giovane morto per preservare l’amico sopravvissuto.