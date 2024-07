Scontro camion-autovettura lungo la statale 114 costa Saracena. Morto un 23enne

Foto di Franco Assenza

Sulla strada statale 114dir costa Saracena è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al chilometro 9 a Carlentini, in provincia di Siracusa, a causa di un incidente mortale. L’incidente – avvenuto nella notte – coinvolge un mezzo pesante e un’autovettura Volkswagen Golf: il conducente di quest’ultima è deceduto. La vittima è il 23enne Pietro Costanzo, originario di Lentini. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.