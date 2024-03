Etna, si schiantano contro un muro lungo la provinciale 92. Un morto e tre feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa lungo la strada provinciale 92, arteria che collega il rifugio Sapienza ai centri abitati di Nicolosi e Zafferana Etnea. Una Ford Fiesta, con a bordo quattro ragazzi, si è andata a schiantare, per cause in corso di accertamento, contro un muro laterale. Fatale l’impatto per un 20enne, originario di Belpasso, che era alla guida del mezzo. Trasferiti in ospedale gli altri feriti. Uno di loro, secondo quanto accertato da MeridioNews, è arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro, a Catania, con una diagnosi di rottura della milza e conseguente emorragia. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Nicolosi.