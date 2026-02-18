Incidente mortale lungo la strada statale 113, all’altezza di Buonfornello. A perdere la vita è stato Ignazio Cortese, 20 anni, di Trabia. Mentre l’altra persona a bordo con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. Entrambi, dopo lo scontro con un’altra auto, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sulla dinamica indaga la polizia stradale. Ma, secondo le prime ricostruzioni, pare che la Fiat Panda su cui viaggiavano la vittima e il ferito fosse ferma nella corsia di emergenza, per un posto di blocco dei carabinieri. Mentre i militari effettuavano il controllo, un 26enne alla guida di una Mercedes sarebbe arrivato a tutta velocità, tamponando l’auto con i due giovani a bordo.