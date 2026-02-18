Statale 113, incidente mortale a Buonfornello: un morto e un ferito, erano fermi a un posto di blocco

18/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente mortale lungo la strada statale 113, all’altezza di Buonfornello. A perdere la vita è stato Ignazio Cortese, 20 anni, di Trabia. Mentre l’altra persona a bordo con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. Entrambi, dopo lo scontro con un’altra auto, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sulla dinamica indaga la polizia stradale. Ma, secondo le prime ricostruzioni, pare che la Fiat Panda su cui viaggiavano la vittima e il ferito fosse ferma nella corsia di emergenza, per un posto di blocco dei carabinieri. Mentre i militari effettuavano il controllo, un 26enne alla guida di una Mercedes sarebbe arrivato a tutta velocità, tamponando l’auto con i due giovani a bordo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze