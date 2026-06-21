Foto generata con IA

Incidente mortale sulla strada statale Palermo-Agrigento: muore Giuseppe Maria Granata, 30 anni. Il sinistro è avvenuto in contrada Gurfa, in territorio del Comune di Alia, nel Palermitano. Dove il 30enne, a bordo di un quad, ha perso il controllo del mezzo e si è capovolto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che, arrivati sul posto, hanno provato a rianimarlo. Indagano i carabinieri per accertare le cause. Il Comune di Alia, per rispetto alla tragedia, ha annullato le manifestazioni previste per oggi dal calendario degli eventi estivi.