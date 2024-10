Si schianta contro un muro dello stadio Celeste. Morto un 27enne a Messina

Non c’è stato niente da fare per un 27enne che la notte scorsa, intorno alle 2, si è schiantato contro un muro dello stadio Giovanni Celeste, lungo viale Gazzi a Messina. Il giovane, come riporta la Gazzetta del Sud, viaggiava a bordo di un potente scooter Yamaha Xmax. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili urbani, chiamati ad effettuare i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.