Auto cade da un ponte tra Lentini e Scordia: un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, lungo la strada provinciale 16 che collega Lentini (in provincia di Siracusa) a Scordia (nel Catanese).

Secondo quanto ricostruito finora della dinamica del sinistro, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un’auto sarebbe uscita fuori strada e sarebbe caduta dal ponte. Le due persone ferite sono state trasportate negli ospedali di Lentini e Militello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di una squadra del distaccamento di Lentini e anche i carabinieri di Augusta, Francofonte e Lentini.