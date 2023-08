Incidente mortale a Giarre: 17enne si schianta contro un palo

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte a Giarre, nel Catanese, lungo corso Messina. Stando a quanto riportato dai colleghi del Gazzettino online, la vittima è il 17enne Mattia Musumeci che sarebbe morto sul colpo dopo aver perso il controllo mentre era alla guida di uno scooter Sh non di sua proprietà. Il giovane pare stesse procedendo in direzione piazza Carmine quando, poco prima dell’incrocio tra corso Messina e via Alfieri, si sarebbe schiantato contro un palo della pubblica illuminazione che si sarebbe staccato e frantumato dopo l’impatto col suolo. A lanciare l’allarme sarebbero stati dei vicini ma, una volta giunto sul posto, il 118 non avrebbe potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale di Giarre. La ricostruzione delle dinamiche del sinistro autonomo è stata affidata ai carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo della luce.