Incidente mortale a Gela: 39enne perde la vita in uno scontro

Un incidente mortale è avvenuto a Gela, nel Nisseno. A perdere la vita è un uomo dell’età di 39 anni, deceduto sul colpo dopo essere stato coinvolto in un sinistro intorno alle 4 del mattino. Stando a quanto viene riferito a MeridioNews dalla polizia stradale di Palermo, lo scontro si è verificato in un incrocio di via Venezia, in pieno centro cittadino, e ha coinvolto un’auto e una moto. Su quest’ultima viaggiava la vittima le cui iniziali sono R. L.. Sul posto, oltre ai soccorsi che hanno tentato invano di rianimare il 39enne, è intervenuta anche la polizia stradale di Gela.