Incidente nel Siracusano, auto si schianta contro un muro: un morto, ferito il fratello

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, lungo la strada provinciale 1 tra Brucoli e Augusta, nel Siracusano. Stando a quanto ricostruito finora, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un’auto con a bordo due fratelli si è schiantata contro il muro di un’abitazione.

Uno dei due fratelli è morto. L’altro, ferito, è stato trasportato all’ospedale Muscatello di Augusta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari per i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso utili alle indagini. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico fino alle 3 di questa mattina.