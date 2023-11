Incidente mortale sulla statale 288: si segnalano rallentamenti

Incidente mortale lungo la strada statale 288 Di Aidone, in territorio ennese. Il traffico sta subendo dei rallentamenti in prossimità del chilometro 49,600, altezza in cui si è verificato il sinistro. Per cause ancora in fase di accertamento, una macchina avrebbe perso il controllo uscendo dalla carreggiata e, nell’impatto, una persona ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.