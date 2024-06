Scontro tra scooter nell’Agrigentino: morto un 20enne, feriti altri tre giovani

Un ventenne, Salvatore Vetro, di Favara (nell’Agrigento) è morto durante la notte dopo un incidente stradale tra scooter lungo viale delle Dune a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Il giovane subito soccorso, così come gli altri tre feriti – di 23, 28 e 32 anni – è stato traportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lì è deceduto poco dopo.

Due degli altri tre feriti, anche loro di Favara, sono arrivati in ospedale in codice rosso e uno invece in codice giallo. Sul posto dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri e i poliziotti della sezione Volanti della questura. La polizia è poi arrivata anche al Pronto soccorso. La dinamica dello scontro tra i mezzi a due ruote è ancora in corso di ricostruzione.