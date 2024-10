Aci Sant’Antonio, finisce con la moto sotto a un camion. Morto un 34enne

È finito con la moto sotto a un camion, a quanto pare impegnato in una manovra per entrare in un deposito merci. Così è morto Bruno Barbagallo, 34 anni, originario di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. L’uomo viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata e indossava il casco. L’impatto fatatale proprio nel territorio di Aci Sant’Antonio. Sul posto le forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.