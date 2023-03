Incidente ad Aci Sant’Antonio, morto un 17enne. Viaggiava a bordo di uno scooter

Un ragazzo di 17 anni, originario di San Giovanni La Punta, ha perso la vita in un’incidente stradale avvenuto questa sera lungo via Lanza, nel territorio di Aci Sant’Antonio. Come riportato da TrinacriaWeb Tv non è chiara l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto un mezzo di soccorso del 118, i carabinieri e i vigili urbani.