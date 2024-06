Lungomare di Catania, scontro auto-scooter e traffico in tilt

Incidente stradale, intorno alle 20, al lungomare di Catania, nei pressi di piazza Nettuno. Il sinistro, in direzione piazza Mancini Battaglia, ha coinvolto uno scooter e una macchina. Sul posto la polizia che ha messo in sicurezza l’area in attesa dei vigili urbani per i rilievi del caso che serviranno a chiarire la dinamica. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare per la parziale chiusura di una corsia di marcia.