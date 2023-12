Statale 385, scontro tra auto e furgone: quattro feriti trasportati in ospedale

Incidente lungo la strada statale 385 Di Palagonia, in territorio di Siracusa. Il traffico è al momento bloccato lungo il tratto al chilometro 24,400, in entrambe le direzioni, a Lentini. Il sinistro ha coinvolto un furgone e un’auto. Si registrano quattro persone ferite, trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.